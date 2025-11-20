ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κοπάνα» Ξυλούρη (Φραπέ) από την Εξεταστική - Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση - Τι απαντά η ΝΔ

Νέα εξέλιξη προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) αρνήθηκε τελικά να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη βίαιη προσαγωγή του ζητούν από την πλευρά τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΝΔ λέει πως θα τον στείλει στον Εισαγγελέα.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι βουλευτές–μέλη της Ν.Δ. στην Επιτροπή αναφέρουν ότι η άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει «τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου», τονίζοντας πως η υπόθεση θα διαβιβαστεί άμεσα στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να κινηθούν «όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Από το ΠΑΣΟΚ, όμως, θεωρούν ότι ο Ξυλούρης δρα σε συνεννόηση με τη ΝΔ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην εξεταστική επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ένα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης.

Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος».

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε με την πρόταση.

Επίσης, η Μιλένα Αποστολάκη που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η σημερινή μεθόδευση αποσκοπεί στο να μην απαντήσει ο κ. Ξυλούρης ποιες πλάτες του επέτρεπαν την παραβατική του δραστηριότητα αλλά και να μην μας μιλήσει για τις προνομοιακές του σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη».