ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καταδικάστηκε ο Ψωμιάδης για υπόθεση εικονικών έργων και προσλήψεων προσωπικού - Κατ&#039; οίκον θα εκτίσει την ποινή του
Ειδήσεις
16:57 - 21 Νοε 2025

Καταδικάστηκε ο Ψωμιάδης για υπόθεση εικονικών έργων και προσλήψεων προσωπικού - Κατ' οίκον θα εκτίσει την ποινή του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση των εικονικών έργων και των προσλήψεων προσωπικού κατά τη θητεία του στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών για τα αδικήματα της απιστίας και της ψευδούς βεβαίωσης. Οι πράξεις αφορούσαν έργα που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά, για τα οποία είχαν προσληφθεί συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις έργου, τα οποία όμως στην πραγματικότητα τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και δεν είχαν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2007–2010, με τη ζημία να εκτιμάται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στον 78χρονο σήμερα πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση των πράξεων.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αποφάσισε ότι, λόγω ηλικίας, η ποινή θα εκτιθεί κατ’ οίκον. Παράλληλα, χορηγήθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο. Έτσι, ο Ψωμιάδης παραμένει ελεύθερος έως την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 19:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρετανία: Σκλήρυνση των πολιτικών για μόνιμη διαμονή μεταναστών - 50.000 ενδέχεται να αποχωρήσουν, προειδοποιούν εργαζόμενοι στο NHS
Ειδήσεις

Βρετανία: Σκλήρυνση των πολιτικών για μόνιμη διαμονή μεταναστών - 50.000 ενδέχεται να αποχωρήσουν, προειδοποιούν εργαζόμενοι στο NHS

Τραμπ ρίχνει τους τόνους με Λούλα: Άρση των δασμών 40% σε βραζιλιάνικα αγροτικά προϊόντα
Ειδήσεις

Τραμπ ρίχνει τους τόνους με Λούλα: Άρση των δασμών 40% σε βραζιλιάνικα αγροτικά προϊόντα

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την ευλογιά αιγοπροβάτων - Στο στόχαστρο παραβιάσεις μέτρων πρόληψης
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την ευλογιά αιγοπροβάτων - Στο στόχαστρο παραβιάσεις μέτρων πρόληψης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα περίφημα «45άρια» της Θεσσαλονίκης
Πολιτική

Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα περίφημα «45άρια» της Θεσσαλονίκης

Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης κατά Ιμάμογλου: Προτείνει 20 χρόνια κάθειρξη για πολιτική κατασκοπεία
Ειδήσεις

Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης κατά Ιμάμογλου: Προτείνει 20 χρόνια κάθειρξη για πολιτική κατασκοπεία

Στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας: Πέντε χρόνια κάθειρξη για το φιάσκο του Στρατιωτικού Νόμου
Ειδήσεις

Στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας: Πέντε χρόνια κάθειρξη για το φιάσκο του Στρατιωτικού Νόμου

Πελικό: Ένοχος για όλες τις κατηγορίες-Του επιβλήθηκε ποινή εικοσαετούς κάθειρξης
Ειδήσεις

Πελικό: Ένοχος για όλες τις κατηγορίες-Του επιβλήθηκε ποινή εικοσαετούς κάθειρξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Reuters: Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

Εργασιακά
03/06/2026 - 18:10

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

Αυτοδιοίκηση
03/06/2026 - 16:54

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

Εργασιακά
03/06/2026 - 16:53

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Πολιτική
03/06/2026 - 16:48

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:44

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

Πολιτική
03/06/2026 - 16:26

Χατζηδάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν νοοτροπία «πρωταθλητή»

Πολιτική
03/06/2026 - 16:24

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:24

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:18

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ