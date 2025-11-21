Καταδικάστηκε ο Ψωμιάδης για υπόθεση εικονικών έργων και προσλήψεων προσωπικού - Κατ' οίκον θα εκτίσει την ποινή του

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση των εικονικών έργων και των προσλήψεων προσωπικού κατά τη θητεία του στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών για τα αδικήματα της απιστίας και της ψευδούς βεβαίωσης. Οι πράξεις αφορούσαν έργα που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά, για τα οποία είχαν προσληφθεί συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις έργου, τα οποία όμως στην πραγματικότητα τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και δεν είχαν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2007–2010, με τη ζημία να εκτιμάται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στον 78χρονο σήμερα πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση των πράξεων.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αποφάσισε ότι, λόγω ηλικίας, η ποινή θα εκτιθεί κατ’ οίκον. Παράλληλα, χορηγήθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο. Έτσι, ο Ψωμιάδης παραμένει ελεύθερος έως την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.