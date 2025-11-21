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Βρετανία: Σκλήρυνση των πολιτικών για μόνιμη διαμονή μεταναστών - 50.000 ενδέχεται να αποχωρήσουν, προειδοποιούν εργαζόμενοι στο NHS
Ειδήσεις
16:48 - 21 Νοε 2025

Βρετανία: Σκλήρυνση των πολιτικών για μόνιμη διαμονή μεταναστών - 50.000 ενδέχεται να αποχωρήσουν, προειδοποιούν εργαζόμενοι στο NHS

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία σχεδιάζει να διπλασιάσει τον χρόνο που πρέπει να περιμένουν οι περισσότεροι ξένοι εργαζόμενοι για να αποκτήσουν καθεστώς εγκατεστημένου (settled status), στα 10 χρόνια, εξαιρώντας γιατρούς και νοσηλευτές, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/11) η κυβέρνηση. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ορισμένοι παράτυποι μετανάστες θα αντιμετωπίζουν αναμονή 30 ετών. 

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αυστηρότερα μέτρα και για το πλαίσιο παροχής ασύλου, εν μέσω της δημοσκοπικής ανόδου του Reform Uk.

Ο πολιτικός διάλογος στη Βρετανία κυριαρχείται σύμφωνα με το Reuters, από μια δεκαετή συζήτηση για τη μετανάστευση, με διαδοχικές κυβερνήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές για τον περιορισμό των αφίξεων, από αυστηρότερους κανόνες θεωρήσεων (visa) έως αύξηση των ορίων μισθών για ξένους εργαζόμενους.

Η κυβέρνηση των Εργατικών - που υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, το οποίο έχει σκληρή αντι-μεταναστευτική στάση -παρουσίασε τις νέες προτάσεις ως «τη μεγαλύτερη αναμόρφωση του συστήματος νόμιμης μετανάστευσης τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια».

Θα υπάρχουν εξαιρέσεις για υψηλόμισθους και επιχειρηματίες, που θα προωθούνται ταχύτερα προς απόκτηση καθεστώτος εγκατεστημένου στα τρία χρόνια, ενώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα διατηρήσουν την τρέχουσα πενταετή περίοδο αναμονής.

Αυτό θα αποτελέσει ανακούφιση για το NHS, όπου πάνω από τα δύο τρίτα των γιατρών και σχεδόν οι μισές από τις νοσηλεύτριες έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Το κύριο συνδικάτο νοσηλευτών έχει προειδοποιήσει ότι έως και 50.000 μετανάστριες/ες νοσηλευτές ενδέχεται να αποχωρήσουν αν η κυβέρνηση παρατείνει την περίοδο αναμονής.

Η κυβέρνηση πρότεινε επίσης την επιβολή κυρώσεων σε όσους «εκμεταλλεύονται το σύστημα», λέγοντας ότι όσοι βασίζονται σε επιδόματα θα πρέπει να περιμένουν 20 χρόνια - χρόνο τετραπλάσιο του τρέχοντος διαστήματος και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Όσοι φτάνουν παράνομα ή υπερβαίνουν τη νόμιμη διάρκεια της βίζας τους θα πρέπει να περιμένουν έως και 30 χρόνια.

Χωρίς τις αλλαγές, η κυβέρνηση εκτιμά ότι 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν σε τροχιά να αποκτήσουν settled status μεταξύ 2026 και 2030. Η καθαρή μετανάστευση προς τη Βρετανία έφτασε στο ανώτατο επίπεδο των 944.000 το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση αναμόρφωσε τις πολιτικές ασύλου της, δεσμευόμενη να καταστήσει προσωρινό το καθεστώς πρόσφυγα και να επιταχύνει τις απελάσεις όσων φτάνουν παράνομα.

Πολλοί ψηφοφόροι στη Βρετανία, με πληθυσμό περίπου 69 εκατομμυρίων, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η μετανάστευση ασκεί πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τομέων-κλειδιών, όπως η υγεία και η κοινωνική φροντίδα.

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