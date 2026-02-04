Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης κατά Ιμάμογλου: Προτείνει 20 χρόνια κάθειρξη για πολιτική κατασκοπεία

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζητά ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη για τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για κατηγορίες σχετικά με «πολιτική κατασκοπεία».

Το κατηγορητήριο αφορά περιστατικά που φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2019 και 2025 και στοχοποιεί τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά τη σύλληψή του, καθώς και τους Χουσεΐν Γκουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιανταδάγ.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα που αφορά τον Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», με τις κατηγορίες περί κατασκοπείας να αποτελούν μέρος της ίδιας διαδικασίας. Το κατηγορητήριο διαβιβάστηκε στο 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης για περαιτέρω αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το 160σέλιδο κατηγορητήριο, περιγράφεται ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για δραστηριότητες πολιτικής κατασκοπείας και χειραγώγησης εκλογικών διαδικασιών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αντιμετωπίζει τη νέα κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας» από το φθινόπωρο του 2025. Η εισαγγελία φέρεται να συνδέει την προεκλογική ομάδα του Ιμάμογλου με έναν επιχειρηματία που συνεργάστηκε με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τη συλλογή και διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων και εκλογικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας εφαρμογές του δήμου, με στόχο τη διεθνή στήριξη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο του 2025 με κατηγορίες διαφθοράς και προσβολής εισαγγελέα, αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα. Η δίκη του, που αφορά συνολικά 142 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η κατασκοπεία, έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαρτίου 2026, με την εισαγγελία να ζητά αυστηρές ποινές.