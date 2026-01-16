Στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας: Πέντε χρόνια κάθειρξη για το φιάσκο του Στρατιωτικού Νόμου

Ένα νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε την Παρασκευή τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ-Γιολ σε πέντε χρόνια κάθειρξη για σειρά κατηγοριών, περιλαμβανομένης της απόπειρας να εμποδίσει τις αρχές να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης εναντίον του, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο του 2024. Το Πρωτοδικείο της Σεούλ έκρινε ένοχο τον 65χρονο πρώην εισαγγελέα για κινητοποίηση της Προεδρικής Υπηρεσίας Ασφαλείας ώστε να μπλοκάρει τις αρχές που επεδίωκαν να τον συλλάβουν στο πλαίσιο έρευνας για τη διακήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Οι κατηγορίες περιελάμβαναν επίσης παραποίηση επίσημων εγγράφων και παράβαση της απαιτούμενης νομικής διαδικασίας για να τεθεί σε εφαρμογή στρατιωτικός νόμος, ο οποίος θα έπρεπε να τεθεί υπό συζήτηση σε επίσημη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το Reuters.

Σε τηλεοπτική ακρόαση, ο δικαστής της τριμελούς επιτροπής δήλωσε ότι «ο κατηγορούμενος κακοποίησε τη μεγάλη επιρροή του ως πρόεδρος για να εμποδίσει την εκτέλεση έγκυρων ενταλμάτων μέσω αξιωματούχων της Υπηρεσίας Ασφαλείας, ιδιωτικοποιώντας στην ουσία δημόσιους λειτουργούς για προσωπική ασφάλεια και όφελος».

Ο Yoon, που ακούμπησε ατάραχος την ανακοίνωση της ποινής, δείχνοντας πιο αδύνατος σε σχέση με την έναρξη της έρευνας πριν από ένα χρόνο, παρακολουθούσε ενώ η αίθουσα ήταν γεμάτη με υποστηρικτές του. Μετά την απόφαση, μία από τις δικηγόρους του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, καταγγέλλοντας την απόφαση ως «πολιτικοποιημένη». Οι εισαγγελείς δεν απάντησαν εάν θα ασκήσουν και αυτοί έφεση σε άλλες κατηγορίες.

Σε ξεχωριστή δίκη, οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει την εσχάτη των ποινών για τον Yoon, κατηγορώντας τον για ηγεσία εξέγερσης με σκοπό την αδικαιολόγητη επιβολή στρατιωτικής διοίκησης και αναστολή του κοινοβουλίου. Ο πρώην πρόεδρος υποστηρίζει ότι είχε το νόμιμο δικαίωμα να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και ότι η ενέργειά του στόχευε να επισημάνει την εμπλοκή της κυβέρνησης από κόμματα της αντιπολίτευσης.