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Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα περίφημα «45άρια» της Θεσσαλονίκης
Πολιτική
13:38 - 20 Μαρ 2026

Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα περίφημα «45άρια» της Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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Σε ποινή κάθειρξης 10 ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για τα περίφημα «45άρια» της εποχής που ήταν στο τιμόνι της Νομαρχιακής Διοίκησης Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο 2007-2010.  

Τα «45άρια» αφορούν σε 456 έργα μεγάλου ύψους που φέρεται να κατατμήθηκαν σε μικρότερα – αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ – για να γίνονται απευθείας αναθέσεις ή και φωτογραφικοί διαγωνισμοί σε συγκεκριμένους εργολάβους.

Εκτός από τα «45άρια», το κατηγορητήριο περιλάμβανε επίσης συμβάσεις έργων υπαλλήλων, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να υπολογίζεται στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Καταδικασθέντες και ποινές

Οι δικαστές έκαναν δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Ιωάννας Κατσή, η οποία κατά την αγόρευσή της έκανε λόγο για «πλήρη αδιαφάνεια» ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης των επίμαχων έργων. Όσον αφορά το σκέλος των προσλήψεων υπαλλήλων, με συμβάσεις έργου, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι προσλήφθηκαν με κριτήρια πολιτικά «για την εξυπηρέτηση τυχόν πελατειακών σχέσεων».

Έτσι, μετά από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 78χρονο πλέον πρώην Νομάρχη για απιστία, ηθική αυτουργία στην απιστία και ψευδή βεβαίωση, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν τέσσερις τμηματάρχες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, κατά την επίδικη περίοδο, για συνέργεια στην απιστία, με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών (πρότερος έντιμος βίος και μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά).

Ανάλογα με την περίπτωση, το Δικαστήριο επέβαλε σ’ αυτούς ποινές φυλάκισης 4 και 5 ετών, τις οποίες ανέστειλε υπό όρους για 5 έτη- μεταξύ των όρων είναι να διαθέσουν 5.000 ευρώ, ο καθένας, σε κοινωφελές ίδρυμα της επιλογής τους. Και στην περίπτωσή των ποινών αυτών η εκτέλεση τους ανεστάλη ενόψει του Εφετείου.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογη υπόθεση, δηλαδή προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, ο πρώην Νομάρχης είχε καταδικαστεί τον περασμένο Νοέμβριο, από άλλο δικαστήριο, σε κάθειρξη 8 ετών (με κατ’ οίκον έκτιση), η εκτέλεση της οποίας αποφασίστηκε και στην περίπτωση αυτή να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ψωμιάδης: Μιλά για πολιτική δίωξη και αρνείται τις κατηγορίες

Για την υπόθεση με τα «45άρια», κατηγορείται επίσης ο αδελφός του Παναγιώτη Ψωμιάδη, Διονύσης, ως πρώην αντινομάρχης.

Το δικαστήριο διαχώρισε την υπόθεση γι’ αυτόν, λόγω προβλημάτων πνευματικής διαύγειας που επικαλέστηκε ο συνήγορός του κατά την έναρξης της δίκης, ενώ διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη, με βάση την οποία θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

Πάντως, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε ούτε ζημιά ούτε δόλος, ενώ έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη».

«Διώκομαι εδώ και 15 χρόνια γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα σεντς», ανέφερε, ενώ σε μία αποστροφή του λόγου είπε ότι «δεν υπάρχουν τα αδέλφια Ντάλτον, όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν».

Για τα επίδικα έργα επέμεινε πως «όλα έγιναν νομότυπα».

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