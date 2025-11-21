Τραμπ ρίχνει τους τόνους με Λούλα: Άρση των δασμών 40% σε βραζιλιάνικα αγροτικά προϊόντα

Μια απροσδόκητη στροφή στη μέχρι τώρα σκληρή εμπορική πολιτική απέναντι στη Βραζιλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αίροντας τους υψηλούς δασμούς 40% που είχαν επιβληθεί σε σειρά αγροτικών προϊόντων της λατινοαμερικανικής χώρας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η απόφαση εντάσσεται σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων μετά από μήνες εντάσεων, ενώ στον Λευκό Οίκο μιλούν για «αρχική πρόοδο» στις εμπορικές συνομιλίες.

Με τη νέα ρύθμιση, ο κατάλογος των προϊόντων που δεν θα επιβαρύνονται με αυξημένους δασμούς διευρύνεται σημαντικά. Πλέον, περίπου το 40% των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ απαλλάσσονται από τους επιπλέον φόρους–ποσοστό πολλαπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Στην ομάδα των εξαιρούμενων προϊόντων περιλαμβάνονται: καφές, βοδινό κρέας, διάφορα φρούτα και επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία αναζητά τρόπους να περιορίσει τις υψηλές τιμές των τροφίμων στην εγχώρια αγορά μέσω ενίσχυσης της προσφοράς.

Παράλληλες εμπορικές συμφωνίες σε Λατινική Αμερική

Παράλληλα με τη Βραζιλία, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία με την Αργεντινή, τον Ισημερινό, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία, εφόσον εγκριθεί, θα οδηγήσει επίσης σε αμοιβαία μείωση δασμών σε γεωργικά προϊόντα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ.

Ανάσα για τη Μπραζίλια - Ο Λούλα μιλά για “θετική μετατόπιση”

Η άρση των δασμών θεωρείται μια έμμεση αλλά ουσιαστική διπλωματική νίκη για τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος είχε επανειλημμένα κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τους δασμούς ως μοχλό πίεσης εις βάρος της βραζιλιάνικης οικονομίας. Ο Λούλα σχολίασε ότι η απόφαση αποτελεί ένδειξη πως «τα εμπόδια στις εξαγωγές αρχίζουν να υποχωρούν».

Η χειρότερη κρίση στην ιστορία των διμερών σχέσεων

Οι δασμοί 40% που είχαν επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν τη σοβαρότερη διπλωματική κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βραζιλίας εδώ και δεκαετίες. Σε ένδειξη δυσαρέσκειας, η αμερικανική κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε σκληρά μέτρα, μεταξύ των οποίων:

ανάκληση βίζας σε υψηλόβαθμους Βραζιλιάνους αξιωματούχους, οικονομικές κυρώσεις κατά δικαστικών λειτουργών, μεταξύ των οποίων και ο ανώτατος δικαστής που είχε επιβλέψει τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ο Μπολσονάρο, στενά συνδεδεμένος με τον Τραμπ, καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα ανατροπής του πολιτεύματος, γεγονός που όξυνε ακόμη περισσότερο τις εντάσεις.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου εκλαμβάνεται ως πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων, αν και οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για ζητήματα εμπορίου, δικαιοσύνης και πολιτικής συνεργασίας.