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Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την ευλογιά αιγοπροβάτων - Στο στόχαστρο παραβιάσεις μέτρων πρόληψης
Ειδήσεις
16:35 - 21 Νοε 2025

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την ευλογιά αιγοπροβάτων - Στο στόχαστρο παραβιάσεις μέτρων πρόληψης

Reporter.gr Newsroom
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Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετά την ανησυχητική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα. Ο ανώτατος εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν παραβιαστεί τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από μεταδοτικές ζωονόσους.

Η εντολή αφορά εννέα περιφερειακές εισαγγελίες, στις οποίες ζητείται να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα που σχετίζονται με:

  1. το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών,
  2. αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα και μπορεί να συνδέονται με την εξάπλωση της νόσου.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις μετακινήσεις ζώων, στους ελέγχους των κτηνοτροφικών μονάδων και στη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων.

Παρέμβαση Τσιάρα προς τον Άρειο Πάγο

Η εισαγγελική κίνηση έρχεται σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε στον Άρειο Πάγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Σε αυτήν επισήμαινε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Δικαιοσύνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται πιστά και ότι δεν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις που επιτρέπουν τη διάδοση της ασθένειας.

Ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο

Η εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους, καθώς η συγκεκριμένη ζωονόσος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες ζωικού κεφαλαίου και σε σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τις τοπικές παραγωγές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ γίνονται συνεχείς έλεγχοι και ενισχύονται τα μέτρα βιοασφάλειας για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

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