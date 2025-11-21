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Τζεδάκης: Ο Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου - Η κυβέρνηση διαστρεβλώνει τα γεγονότα
Ειδήσεις
17:41 - 21 Νοε 2025

Τζεδάκης: Ο Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου - Η κυβέρνηση διαστρεβλώνει τα γεγονότα

Reporter.gr Newsroom
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Ο μάρτυρας της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταύρος Τζεδάκης, κατηγορεί τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη ότι κατά τη διακοπή της συνεδρίασης κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, φωνάζοντας και επιχειρώντας να τον εκφοβίσει, μέχρι που άλλοι βουλευτές και ο πρόεδρος της Επιτροπής τον συγκράτησαν και τον απομάκρυναν. 

Ο κ. Τζεδάκης καταγγέλλει ότι κυβερνητικοί παράγοντες, ανάμεσά τους και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα επιλέγοντας αποσπασματικά σημεία των πρακτικών, ενώ οι παριστάμενοι βουλευτές της αντιπολίτευσης επιβεβαιώνουν την εκδοχή του.

Ακόμη, τονίζει ότι η προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του απέτυχε και ότι η «αλήθεια και η εντιμότητα» δεν μπορούν να κρυφτούν. Κλείνει με μήνυμα ότι «ο ευτελισμός των θεσμών δεν θα περάσει».

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του ο κ. Τζεδάκης αναφέρει: «Τα τελευταία 24ωρα μετά την κατάθεση μου ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή παρακολουθώ να περιγράφονται ψευδώς όσα διημείφθησαν στη διακοπή της συνεδρίασης.

Παρατηρώ να γίνεται επιλεκτική επιλογή αποστροφών μου από τα πρακτικά και να παραγνωρίζεται πλήρως τι δήλωσαν για το γεγονός οι παριστάμενοι βουλευτές, που έσπευσαν να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να καλύψουν την ανεκδιήγητη και απαράδεκτη συμπεριφορά του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Επαναλαμβάνω: Ο κ. Λαζαρίδης κατά τη διακοπή της συνεδρίασης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου φωνασκώντας και με προφανή πρόθεση να με εκφοβίσει. Παριστάμενοι βουλευτές τον συγκράτησαν και ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικολόπουλος τον απομάκρυνε οδηγώντας τον εκτός αιθούσης.

Όταν άρχισε εκ νέου η συνεδρίαση ρωτήθηκα δύο φορές από τον κ. Λαζαρίδη και όπως ακούγεται και στα βίντεο της συνεδρίασης απάντησα: «Σωματικά όχι, δεν με έδειρες κιόλας» και σε επόμενη ερώτηση του ανέφερα: «Με ενοχλήσατε. Ήρθατε μπροστά μου και μου λέγατε: “Παίρνεις επιδοτήσεις”».

Η θρασύτατη προσπάθεια του κ. Μαρινάκη και των προπαγανδιστικών μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας να εμφανίσουν τον προπηλακισμό μου ως … εικονική πραγματικότητα, τη στιγμή που τα γεγονότα επιβεβαιώνονται ξεκάθαρα και από βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες, δείχνει ότι όχι μόνο δεν καταδικάζουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά στην πράξη τις υιοθετούν και τις καλύπτουν.

Με την κατάθεση μου στην Εξεταστική Επιτροπή έπεσε στο κενό η προσπάθεια κάποιων να με διασύρουν προσωπικά, να σπιλώσουν την επαγγελματική μου διαδρομή και την ενασχόληση μου με τα κοινά, καθώς και να εκτελέσουν εναντίον μου μια δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια και η εντιμότητα δεν κρύβονται κάτω από τη λάσπη, όσο κι αν κάποιοι εργάζονται για το αντίθετο.

Δεν σας φοβομαστε κυριε Λαζαριδη!

Ο ευτελισμος των θεσμων δεν θα περασει».

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