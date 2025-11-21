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Πειραιάς: Θάνατος 13χρονης σε ειδικό σχολείο - Αντιπαράθεση για τις ελλείψεις προσωπικού
Ειδήσεις
21:22 - 21 Νοε 2025

Πειραιάς: Θάνατος 13χρονης σε ειδικό σχολείο - Αντιπαράθεση για τις ελλείψεις προσωπικού

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία του Πειραιά ο θάνατος μιας 13χρονης μαθήτριας σε ειδικό δημοτικό σχολείο, μετά από επεισόδιο πνιγμού την ώρα του δεκατιανού της. 

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης από το προσωπικό του σχολείου και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το κορίτσι κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η 13χρονη, που φοιτούσε στο ειδικό σχολείο λόγω σοβαρών κινητικών δυσκολιών, έχασε τις αισθήσεις της ενώ έτρωγε. Άμεσα το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ο εκπαιδευτικός του τμήματος και ο σχολικός νοσηλευτής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσε και καρδιολόγος από κοντινό διαγνωστικό κέντρο, ο οποίος συνέχισε τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη διάγνωση των γιατρών, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε στις παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης.

Καταγγελίες γονέων για υποστελέχωση

Το τραγικό περιστατικό άναψε φωτιές στους γονείς μαθητών του σχολείου, οι οποίοι κάνουν λόγο για διαχρονικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής, ανέφερε στην ΕΡΤ πως «εάν υπήρχε επαρκές στελεχικό δυναμικό και απινιδωτής, ίσως η έκβαση να ήταν διαφορετική».

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ειδικά σχολεία με υψηλές ανάγκες εποπτείας και φροντίδας απαιτούν περισσότερους ειδικούς, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε κρίσιμες καταστάσεις.

Ζαχαράκη: Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο

Σε έντονα διαφορετικό τόνο κινήθηκε η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο υποστηρίζει ότι το σχολείο λειτουργεί με πλήρη στελέχωση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε δημόσια δήλωσή της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της μικρής Ειρήνης και έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τη σύνθεση του προσωπικού: 25 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, 7 τμήματα, τα οποία διαμορφώνονται βάσει των αναγκών των μαθητών.

«Όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες για ειδικό σχολείο καλύπτονται», σημείωσε, αναφέροντας ότι οι διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων εφαρμόστηκαν άμεσα και ορθά.

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