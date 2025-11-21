Νέα ανάρτηση Κινεζικής Πρεσβείας για τις σχέσεις Αθήνας - Πεκίνου με παράθεση ομιλίας του Καραμανλή

«Πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κος Κώστας Καραμανλής: Η σχέση Ελλάδας Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη, με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι».
Στο βίντεο που ανήρτησε στο X η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι η ναυτιλία είναι θεμέλιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κίνας. «Η κυβέρνησή μας είχε μια πολυδιάστατη πολιτική» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Καραμανλής στην χθεσινή ομιλία του στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.
Πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κος Κώστας Καραμανλής: Η σχέση Ελλάδας Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη, με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.https://t.co/16KpEYLyWc pic.twitter.com/NB0BSAZffi— Chinese Embassy in Greece (@Chinaemb_Hellas) November 21, 2025