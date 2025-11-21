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Νέα ανάρτηση Κινεζικής Πρεσβείας για τις σχέσεις Αθήνας - Πεκίνου με παράθεση ομιλίας του Καραμανλή
Ειδήσεις
21:40 - 21 Νοε 2025

Νέα ανάρτηση Κινεζικής Πρεσβείας για τις σχέσεις Αθήνας - Πεκίνου με παράθεση ομιλίας του Καραμανλή

Reporter.gr Newsroom
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Εμμένει στο να υπογραμμίζει τις καλές σχέσεις ανάμεσα στην Αθήνα και το Πεκίνο σε όλους τους τομείς, η πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα μετά την έντονη αντιπαράθεση της με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη φορά τις «υπογραμμίζει» με ένα βίντεο από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο ελληνοκινεζικό επιμελητήριο.

«Πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κος Κώστας Καραμανλής: Η σχέση Ελλάδας Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη, με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι».

Στο βίντεο που ανήρτησε στο X η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι η ναυτιλία είναι θεμέλιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κίνας. «Η κυβέρνησή μας είχε μια πολυδιάστατη πολιτική» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Καραμανλής στην χθεσινή ομιλία του στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.

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