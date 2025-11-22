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Πύργος: Σύλληψη δύο ανηλίκων για απόπειρα βιασμού 16χρονης
Ειδήσεις
12:59 - 22 Νοε 2025

Πύργος: Σύλληψη δύο ανηλίκων για απόπειρα βιασμού 16χρονης

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη δύο ανήλικων, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο.  

Πρόκειται για ένα 16χρονο και ένα 17χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού ανήλικης, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των δυο ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ο ένας την ακινητοποίησε, ο άλλος αποπειράθηκε τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους πήγε σε σπίτι, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι.

Κατόπιν, ο 16χρονος την ακινητοποίησε, κρατώντας την με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η ανήλικη, σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς και από ιατροδικαστή, ενώ οι δύο ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

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