Σοβαρές καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα μετά την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Κλειστοί δρόμοι, εικόνες «βομβαρδισμένου τοπίου» σε πολλά χωριά, εκτεταμένες πλημμύρες, αποκομμένα ορεινά χωριά λόγω κατολισθήσεων και συνεχής προσπάθεια απομάκρυνσης των λασπόνερων συνθέτουν την κατάσταση που επικρατεί την επομένη της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, στην Κέρκυρα και στην Καστοριά.

Από την Κόνιτσα και τα Τζουμέρκα, έως την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτία και την Άρτα, η ένταση των φαινομένων έχει αφήσει πίσω της σοβαρά προβλήματα.

Στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων οι καταστροφές στις υποδομές είναι σημαντικές, καθώς τα ποτάμια υπερχείλισαν και η ορμή του νερού παρέσυρε ό,τι υπήρχε στο πέρασμά της. Η γέφυρα Μπέλεϊ στον Άραχθο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διέλευση οχημάτων και αποκόπτει την επαρχιακή οδό Ιωαννίνων–Πραμάντων.

Πολλά χωριά έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση εξαιτίας κατολισθήσεων ή καθιζήσεων στο οδικό δίκτυο, ενώ σημειώνονται προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάσταση των βλαβών.

Στην περιοχή της Φιλιππιάδας, ο κάμπος πλημμύρισε, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες ακτινιδίου. Ο μεγάλος όγκος νερού οφείλεται σε ακαθάριστα ρέματα. Ενδεικτικό είναι ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στα δύο», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα που κατέβηκαν από το Ξηροβούνι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί οι Δήμοι Ζηρού, Φιλιατών — όπου υπερχείλισε ο Καλαμάς — και Πωγωνίου.

Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής στα ορεινά της Ηπείρου το τετραήμερο 18-21 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το METEO, κατεγράφησαν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο. Το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά Άρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο. Ακολουθούν:

Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm

Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm

Κόνιτσα με 344 mm καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250–300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά:

Κρανέα Γρεβενών με 208 mm

Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm

Πρέσπες με 159 mm

Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm

Καταστροφές στην Κέρκυρα: Επίσκεψη Κώστα Κατσαφάδου

Σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κέρκυρα.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου. Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων.

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Αυτοψίες και στην Ηγουμενίτσα

Στην Ηγουμενίτσα βρίσκεται από χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτικές αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Τα σημεία που εξετάζονται υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τη δημοτική αρχή Ηγουμενίτσας.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε σχετική ανακοίνωση, ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.

Από την πλευρά του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας εβδομάδας ο δήμος, όπως υπογραμμίζεται από το υπουργείο, θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.

Με την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του υπουργείου. Όπως διαβεβαιώνει ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.

Προβλήματα σε περιοχές της Ηλείας

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε και στα Λεχαινά η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι της περιοχής καθώς πολλά φρεάτια δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».