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Βάρκιζα: 2 τραυματίες σε συμπλοκή ανηλίκων – 8 συλλήψεις
Ειδήσεις
11:06 - 24 Νοε 2025

Βάρκιζα: 2 τραυματίες σε συμπλοκή ανηλίκων – 8 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ ομάδων νεαρών, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, λίγο μετά τις 7 δύο ομάδες ανηλίκων ήρθαν σε σύγκρουση στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Μεταφορά σε νοσοκομεία

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 17χρονος και ένας 16χρονος τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκαν αντίστοιχα στο «Ασκληπιείο» Βούλας και στο νοσοκομείο Παίδων. Και οι δύο νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα —ένας 19χρονος και ένας 16χρονος— υπέστησαν ελαφρά τραύματα ύστερα από σωματικές επιθέσεις που δέχθηκαν.

8 συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για το περιστατικό συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα: οι τέσσερις τραυματίες, καθώς και δύο 17χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, οι οποίοι φέρονται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή.
Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και, κατά περίπτωση, για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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