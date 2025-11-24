Επίσκεψη Πλεύρη στην Κύπρο: Κοινές δράσεις των δύο χωρών για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και επιστροφών

Η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο και οι νέες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, όπως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Κανονισμός Επιστροφών, αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Θάνου Πλεύρη, με τον υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου, Νικόλα Ιωαννίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί η Ελλάδα για την αναμόρφωση του συστήματος επιστροφών και τη βελτίωση της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, ενώ ο κ. Ιωαννίδης παρουσίασε το επιτυχημένο μοντέλο επιστροφών που εφαρμόζει η Κύπρος. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις κοινές προτεραιότητες Ελλάδας και Κύπρου στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας MED5.

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης συμμετείχε σε διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε λεπτομερώς το κυπριακό Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιχειρησιακές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί, στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και στη διαμόρφωση κοινών θέσεων ενόψει των επόμενων βημάτων εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισκέφθηκε τα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ξεναγήθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Στη συνέχεια μετέβη στο δημαρχείο Λευκωσίας, όπου συναντήθηκε με τον αντιδήμαρχο και ακολούθησε περιήγηση στη Γραμμή Καταπαύσεως του Πυρός. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Λευκωσία, όπου συζήτησε με την πρέσβη και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη στενή και συνεχώς ενισχυόμενη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, ιδίως στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Τόσο ο κ. Πλεύρης όσο και ο κ. Ιωαννίδης επισήμαναν τη σημασία της εναρμόνισης των θέσεων των δύο χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και υπογράμμισαν την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας σε θέματα τεχνογνωσίας, επιχειρησιακού συντονισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Στην αποστολή συνόδευε τον υπουργό ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής.