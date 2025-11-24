Τέταρτη συνεχόμενη άνοδος στο ΧA – Στα €875 εκατ. ο τζίρος με ώθηση από την MSCI

Σε μια «μάχη» ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (24/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πρώτους να καταφέρνουν τελικά να πάρουν ελαφρύ προβάδισμα και να συνεχίζουν το ανοδικό σερί για τέταρτη διαδοχική ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η συναλλακτική δραστηριότητα εκτινάχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τα 875 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των ανακατατάξεων στους δείκτες MSCI.

Ο τζίρος, που στις αρχές των δημοπρασιών ανερχόταν σε 161,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 12,2 εκατ. προήλθαν από 16 πακέτα), εκτοξεύθηκε τελικά στα 875,18 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο συνολικός όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,28 εκατ. τεμάχια.

Από το ποσό αυτό, τα 482,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά τις συναλλαγές στη μετοχή της Metlen, η οποία δέχθηκε ισχυρές πιέσεις μετά την έξοδό της από τον δείκτη MSCI Standard Greece, εξέλιξη που συνδέεται με τη διπλή εισαγωγή της εταιρείας και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (24/11), ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 3,73 μονάδων ή +0,18%, κλείνοντας στις 2.065,42 μονάδες. Το εύρος των διακυμάνσεων ήταν σχεδόν 22 μονάδες, με χαμηλό τις 2.056,73 και υψηλό τις 2.078,68 μονάδες.

Για τον μήνα Νοέμβριο η αγορά καταγράφει συνολικά άνοδο +3,52%, με ακόμη τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν μέχρι το τέλος του μήνα. Σε επίπεδο έτους, η απόδοση φτάνει το εντυπωσιακό +40,54%.

Η συνολική εικόνα της αγοράς διαμορφώθηκε κυρίως από την πορεία της Metlen και των Viohalco–Cenergy, με τη Metlen να δέχεται πιέσεις λόγω των σημαντικών εκροών που σχετίζονται με τη διαγραφή της από τον δείκτη MSCI Greece Standard.

Τέλος, όσον αφορά τις μετοχές των τραπεζών, η Eurobank έμεινε αμετάβλητη, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,36%, η Περαιώς ενισχύθηκε 0,29% και η Εθνική κινήθηκε ανοδικά κατά 0,19% στα 13,07 ευρώ. Συνολικά, οι τράπεζες υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,03%.

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