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Δένδιας στις Βρυξέλλες: Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-NATO και προετοιμασία για το πρόγραμμα SAFE
Ειδήσεις
20:19 - 24 Νοε 2025

Δένδιας στις Βρυξέλλες: Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-NATO και προετοιμασία για το πρόγραμμα SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες βρέθηκε σήμερα, 24 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποιώντας σειρά σημαντικών επαφών με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης βρέθηκε η συνάντηση με τον Διευθυντή Καινοτομίας του NATO, Νικόλαο Λούτα. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Δένδια στο Χ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Συμμαχίας και του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογικών δυνατοτήτων και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ασφάλειας στην περιοχή.

Πιο αναλυτικά ανέφερε ο Νίκος Δένδιας: «Στο πλαίσιο της σημερινής παραμονής μου στις #Βρυξέλλες, συναντήθηκα με τον Διευθυντή Καινοτομίας του @NATO Δρα Νικόλαο Λούτα @nikosloutas με τον οποίο εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Τίμο Πεσόνεν, Γενικό Διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ, καθώς και με ανώτερους αξιωματούχους της DG DEFIS, ενόψει της επερχόμενης προθεσμίας υποβολής προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα #SAFE, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως σημείωσε ο υπουργός, αναλύθηκαν τα επόμενα στάδια και οι προοπτικές υλοποίησης του προγράμματος, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αμυντικής καινοτομίας.

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας στο Χ αναφέρει: «Συναντήθηκα σήμερα στις #Βρυξέλλες, με τον κ.Timo Pesonen @TimoPesonen1 Γενικό Διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της DG DEFIS @defis_eu, στο πλαίσιο της επερχόμενης προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα #SAFE (30/11/2025). Συνομιλήσαμε, μεταξύ άλλων, για σειρά θεμάτων τα οποία αφορούν τα επόμενα στάδια και την υλοποίηση του Προγράμματος».

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