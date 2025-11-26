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Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα: Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα (26/11) σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Ειδήσεις
11:31 - 26 Νοε 2025

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα: Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα (26/11) σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ

Reporter.gr Newsroom
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Σε έκτακτη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ την Τετάρτη 26/11 από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ προχωρούν στην κινητοποίηση μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όπου ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ για το δυστύχημα αναφέρει: «Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 12:10
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