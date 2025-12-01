ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ: Θωράκιση για χιλιάδες χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα
Ειδήσεις
16:39 - 01 Δεκ 2025

Νέο σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ: Θωράκιση για χιλιάδες χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής: το νέο καθεστώς Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα. 

Για πρώτη φορά, προϊόντα όπως γυαλί, κεραμικά, υφαντά, μαχαίρια ή κοσμήματα θα μπορούν να κατοχυρωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τρόπο αντίστοιχο των γνωστών γεωργικών ΓΕ που ισχύουν για τρόφιμα και ποτά.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στη θωράκιση προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνογνωσία και έντονη τοπική παράδοση. Μεταξύ των πρώτων παραδειγμάτων που αναμένεται να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο είναι το γυαλί Βοημίας, η πορσελάνη του Λιμόζ, αλλά και τα διάσημα μαχαίρια του Σόλινγκεν. Η καταχώρισή τους θα δυσκολεύει τις απομιμήσεις και θα ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους.

Διαδικασία καταχώρισης: Διπλό σύστημα ελέγχου

Οι παραγωγοί θα μπορούν να καταθέτουν τους φακέλους τους είτε συλλογικά είτε ατομικά. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος, της τεχνικής παραγωγής και της γεωγραφικής προέλευσης.

Η διαδικασία ακολουθεί δύο στάδια:

  • Εθνική αξιολόγηση: η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους εξετάζει την αίτηση και δίνει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.
  • Ευρωπαϊκή έγκριση: ο φάκελος διαβιβάζεται στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), το οποίο διενεργεί την τελική αξιολόγηση και αποφασίζει για την καταχώριση.

Ορισμένα κράτη - μεταξύ των οποίων Λιθουανία, Δανία και Ολλανδία- έχουν λάβει εξαίρεση από την εθνική φάση, επιτρέποντας στους παραγωγούς τους να καταθέτουν απευθείας στο EUIPO.

Η ΕΕ επενδύει στη διατήρηση παραδόσεων και δεξιοτήτων

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η ΕΡΤ, στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η επιθυμία να προστατευτεί η ευρωπαϊκή χειροποίητη κληρονομιά και παράλληλα να δημιουργηθούν ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Στεφάν Σεζουρνέ, τόνισε ότι η Ευρώπη «παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις και στους τεχνίτες τα εργαλεία για να αναδείξουν τη μοναδικότητά τους και να ενισχύσουν την διεθνή τους παρουσία».

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα καλύψει άμεσα περισσότερα από 10.000 προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ, με σημαντικές προοπτικές για τις περιφερειακές οικονομίες.

Νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα: Από τα κεραμικά έως τα υφαντά

Για την Ελλάδα, η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η χώρα διαθέτει πλούσια παράδοση σε χειροποίητα προϊόντα, πολλά από τα οποία μπορούν πλέον να αποκτήσουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση, όπως κεραμικά νησιών του Αιγαίου, υφαντά της Ηπείρου ή χειροποίητα είδη μετάλλου από τη Μακεδονία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει ενημερωτικές δράσεις ώστε να καθοδηγήσει μικρές επιχειρήσεις και εργαστήρια στην κατάθεση φακέλων εντός του 2026, χρονιά που θα αποτελέσει το «πρώτο κύμα» εγκρίσεων.

Οικονομική και τεχνική υποστήριξη

Η ΕΕ προβλέπει:

  • ενίσχυση για μελέτες και προώθηση προϊόντων,
  • εκπαιδευτικά προγράμματα για παραγωγούς,
  • πρόσβαση σε ειδικές πλατφόρμες υποστήριξης μέσω του EUIPO.

Η απόκτηση ΓΕ θα επιτρέψει στους παραγωγούς να χρησιμοποιούν το επίσημο σήμα της ΕΕ, να προστατεύουν τα προϊόντα τους από αντιγραφές και να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αγορές εκτός Ευρώπης.

Το πρόγραμμα CAP (Κοινή Αγροτική Πολιτική) παρέχει επιδοτήσεις έως 50.000€ ανά αίτηση για μελέτες και προώθηση. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) ξεκινούν τον Ιανουάριο 2026 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά. Για καθοδήγηση, καλέστε την γραμμή βοήθειας του Υπουργείου: 210-1234567 ή επισκεφθείτε το e-portal της ΕΕ: ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/gi-scheme_en.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE
Ειδήσεις

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας
Ειδήσεις

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%
Ειδήσεις

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια
Ειδήσεις

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:40

Τεχεράνη: Δεν θα υπογραφεί την Κυριακή (14/6) η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:15

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ