Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: 18 μετανάστες νεκροί

Πολύνεκρο ναυάγιο σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης, περίπου 26 ναυτικά μίλια νότια της Χρυσής, το Σάββατο (6/12), όταν εντοπίστηκε ημιβυθισμένη λέμβος με σημαία Τουρκίας, στην οποία επέβαιναν αλλοδαποί.

Δυστυχώς, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 18 μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο άτομα διασώθηκαν.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό την ευθύνη του Λιμενικού Σώματος και με συντονισμό από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα σκάφος της FRONTEX, τρία παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο τύπου SUPER PUMA και ένα αεροσκάφος της FRONTEX.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δυσμενείς, με ανέμους έντασης περίπου 4 μποφόρ.