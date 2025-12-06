Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού - Νεκρός νεαρός εργάτης

Ένας 25χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο του έργου «Little Athens» στο Ελληνικό, μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο οικοδομής το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12), αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το μακρύ κατάλογο των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με καταγγελίες του σωματείου εργαζομένων, στο εργοτάξιο δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, καθώς απουσίαζαν κουπαστές και κιγκλιδώματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το δυστύχημα, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων προβλέπει πενθήμερη απασχόληση, ενώ η εργασία τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη.

Από τη μεριά της η Lamda Development σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Η LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους. Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων».