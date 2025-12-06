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Τραμπ: Επεκτείνει την απαγόρευση ταξιδιών σε πάνω από 30 χώρες μετά την επίθεση στην Εθνοφρουρά
Διεθνή
18:50 - 06 Δεκ 2025

Τραμπ: Επεκτείνει την απαγόρευση ταξιδιών σε πάνω από 30 χώρες μετά την επίθεση στην Εθνοφρουρά

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την απαγόρευση ταξιδίων για πολίτες ορισμένων χωρών ανεβάζοντας το σχετικό νούμερο σε πάνω από 30, δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, στο τελευταίο περιοριστικό μέτρο που λαμβάνεται μετά την κατηγορία σε έναν άνδρα από το Αφγανιστάν για την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς.

Η επέκταση θα βασίζεται σε μια -ήδη ανακοινωθείσα από τον Ιούνιο- απαγόρευση ταξιδιών από την Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, η οποία απαγόρευε την είσοδο στις ΗΠΑ για πολίτες 12 χωρών και περιόριζε την πρόσβαση για άτομα από επτά άλλες. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Νοέμ είχε υποδείξει ότι περισσότερες χώρες θα περιληφθούν.

Μετά την επίθεση στην Εθνοφρουρά, η κυβέρνηση είχε ήδη αυξήσει τους περιορισμούς στις 19 χώρες που περιλαμβάνονται στην αρχική απαγόρευση ταξιδιών, οι οποίες περιλαμβάνουν το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Ιράν και την Αϊτή, μεταξύ άλλων.

«Δεν θα είμαι συγκεκριμένη όσον αφορά τον αριθμό, αλλά είναι πάνω από 30. Και ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί τις χώρες», είπε η Νοέμ.

«Αν δεν έχουν σταθερή κυβέρνηση, αν δεν έχουν χώρα που να μπορεί να αυτοσυντηρείται και να μας πει ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και να μας βοηθήσει να τους ελέγξουμε, γιατί να επιτρέψουμε σε άτομα από αυτή τη χώρα να έρθουν εδώ στις ΗΠΑ;», είπε η Νοέμ.

Επισημαίνεται ότι η επέκταση και προσθήκη χωρών στην απαγόρευση ταξιδιών του Ιουνίου είναιη τελευταία από μια σειρά γρήγορων μέτρων που αφορούν τη μετανάστευση μετά την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς την εβδομάδα των Ευχαριστιών στην Ουάσιγκτον.

Ο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, που μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, αφού ένα από τα δύο θύματα, η Ειδική Στρατιώτης της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια Σάρα Μπέκστρομ, πέθανε από τα τραύματα που υπέστη στις 26 Νοεμβρίου. Το δεύτερο θύμα, ο Λοχίας Στρατιωτικός Ανδρέας Γουλφ, τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Λακανουάλ δήλωσε αθώος.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε επιπλέον ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που εισέρχονται ή βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ δεν αποτελούν απειλή. Επικριτές σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση τραυματίζει ανθρώπους που ήδη έχουν περάσει από εκτεταμένο έλεγχο για να φτάσουν στις ΗΠΑ και ότι τα νέα μέτρα ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία.

Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας, η κυβέρνηση έχει αναστείλει αποφάσεις ασύλου, έχει παγώσει την επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης για άτομα που βρίσκονται στις ΗΠΑ από τις 19 χώρες της απαγόρευσης και έχει σταματήσει τη χορήγηση θεωρήσεων σε Αφγανούς που βοήθησαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο.

Την Πέμπτη, οι Υπηρεσίες Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μειώσουν την περίοδο ισχύος των αδειών εργασίας για ορισμένους αιτούντες, όπως πρόσφυγες και άτομα με άσυλο, ώστε να πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση πιο συχνά και να περνούν πιο συχνά από έλεγχο.

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