Reuters: Έλληνες αγρότες βάζουν «φρένο» στη χώρα - Πανελλαδικά μπλόκα για καθυστερημένες επιδοτήσεις

Οι Έλληνες αγρότες συνεχίζουν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις για να διαμαρτυρηθούν για καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων και το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Έλληνες αγρότες συνέχισαν και την Τρίτη τις πανελλαδικές τους κινητοποιήσεις, διαταράσσοντας την κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητόδρομους και κλείνοντας κατά διαστήματα τα συνοριακά περάσματα, διαμαρτυρόμενοι για καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι αγρότες έχουν αναπτύξει χιλιάδες τρακτέρ και φορτηγά σε δεκάδες μπλόκα, αντιμετωπίζοντας έλλειμμα άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε επιδοτήσεις και άλλες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε έρευνες για σκάνδαλο διαφθοράς, κατά το οποίο ορισμένοι αγρότες, με τη βοήθεια υπαλλήλων του κράτους, φέρονται να πλαστογράφησαν τίτλους ιδιοκτησίας για να δικαιούνται τις πληρωμές. Οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι έχουν επιβραδύνει τις επόμενες εκταμιεύσεις.

Οι καθυστερήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν την επιδημία ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει οδηγήσει στην εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων.

Η κινητοποίηση της Τρίτης προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος δύο κύριων οδικών αξόνων που συνδέουν την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη και την Ηγουμενίτσα με τα σύνορα με την Τουρκία, σημαντικές διαδρομές για το εμπόριο προς τις βαλκανικές χώρες.

«Είναι θέμα επιβίωσης», δήλωσε ο Γιάννης Κουκούτσης, αγρότης από την κεντρική αγροτική περιοχή της Λάρισας, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΕΡΤ. «Αναζητούμε κινήσεις καλής θέλησης από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της παύσης των φορολογικών χρεών».

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δέχεται κριτική λόγω του σκανδάλου, έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις και κάλεσε τους αγρότες να τερματίσουν τα μπλόκα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και ανέφερε ότι οι αγρότες θα λάβουν περισσότερες ενισχύσεις αυτόν τον μήνα, ώστε να φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος.

Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Στο βορρά, οι αγρότες περιόρισαν κατά διαστήματα την κυκλοφορία στα συνοριακά περάσματα Προμαχώνα και Κήπων με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αυτήν την εβδομάδα.

Στην Κρήτη, τρεις πτήσεις ακυρώθηκαν και αρκετές άλλες καθυστέρησαν μετά από επεισόδια με αγρότες που πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς και εισέβαλαν στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Ηρακλείου τη Δευτέρα. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου αποκαταστάθηκαν γύρω στις 08:00 GMT την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους ελληνικής αεροπορίας, αφού οι αγρότες αποχώρησαν.