Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

Το δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς σχετικά με τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στις 17 Ιουλίου στη Φολέγανδρο. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου έκρινε ομόφωνα ένοχο τον δράστη, Γ. Ψαρράκο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το δικαστήριο απέρριψε τόσο τον ισχυρισμό του δράστη ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ ψυχής και το αίτημα για μειωμένο καταλογισμό, όσο και την πρόταση του να ληφθεί υπόψη ο πρότερος έντιμος βίος του και η καλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουλίου, ο δράστης σκότωσε τη Γαρυφαλλιά στη Φολέγανδρο, την τράβηξε στα βράχια και τη πέταξε στη θάλασσα. Το θύμα βρέθηκε νεκρό σε παραλία, ενώ ο δράστης, που ήταν ο σύντροφός της, εγκατέλειψε το σημείο και κρυβόταν σε σπηλιά για περισσότερες από 24 ώρες, πριν εντοπιστεί από τις αρχές.

Στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς, απέδωσε τη δολοφονία σε μια «κακή στιγμή», ισχυριζόμενος ότι εκνευρίστηκε λόγω των λανθασμένων οδηγιών που του έδωσε η Γαρυφαλλιά για να φτάσουν στην παραλία.