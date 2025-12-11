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Πτώση στο πετρέλαιο ελέω εξελίξεων στο Ουκρανικό και κατάσχεσης δεξαμενόπλοιου στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ
Εμπορεύματα
13:57 - 11 Δεκ 2025

Πτώση στο πετρέλαιο ελέω εξελίξεων στο Ουκρανικό και κατάσχεσης δεξαμενόπλοιου στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (11/12) καθώς οι επενδυτές στρέφονται ξανά στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας και παρακολοθούν τις πιθανές επιπτώσεις από την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου με πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, από τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 1,24% στα 61,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει επίσης πτώση 1,25% στα 57,73 δολάρια ανά βαρέλι.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επίσκεψη στη Μόσχα του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ εντός του μήνα είχε επιλύσει τις παρεξηγήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή πρόσθεσε, ότι η Μόσχα είχε παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προτάσεις της για συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των benchmark είχαν κλείσει υψηλότερα την προηγούμενη ημέρα, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, καθώς η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών προκάλεσε ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά.

«Μέχρι στιγμής, η κατάσχεση δεν έχει επηρεάσει την αγορά, αλλά η περαιτέρω κλιμάκωση θα επιφέρει μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του αργού πετρελαίου», δήλωσε ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην LSEG.
«Η αγορά παραμένει σε αναμονή, παρακολουθώντας την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας».

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στις ακτές της Βενεζουέλας, μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο από ποτέ στην πραγματικότητα» προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν ανέφεραν το όνομα του πλοίου. Η βρετανική ομάδα διαχείρισης κινδύνων στη ναυτιλία Vanguard δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο, Skipper, πιστεύεται ότι κατασχέθηκε κοντά στη Βενεζουέλα.

Οι έμποροι και πηγές της βιομηχανίας δήλωσαν ότι οι αγοραστές στην Ασία ζητούν μεγάλες εκπτώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, πιεζόμενοι από την αύξηση των κυρωμένων φορτίων πετρελαίου από Ρωσία και Ιράν και τους αυξημένους κινδύνους φόρτωσης στη χώρα της Νότιας Αμερικής, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές επικεντρώθηκαν περισσότερο στις εξελίξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για να συζητήσουν τις τελευταίες προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια περίοδο που χαρακτήρισαν «κρίσιμη» για τη διαδικασία.

Ουκρανικά drones έπληξαν για πρώτη φορά μια πετρελαϊκή πλατφόρμα της Ρωσίας στην Κασπία Θάλασσα, διακόπτοντας την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της εγκατάστασης, δήλωσε πηγή από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Reuters την Πέμπτη.

Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, ενώ περιόρισε τις προβλέψεις για την αύξηση της προσφοράς στην τελευταία μηνιαία αναφορά της για την αγορά πετρελαίου, υποδηλώνοντας μια ελαφρώς μικρότερη υπερπροσφορά τον επόμενο χρόνο.

Σε άλλα νέα, η βαθιά διχασμένη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το βασικό επιτόκιο της. Τα χαμηλότερα επιτόκια μπορούν να μειώσουν το κόστος δανεισμού των καταναλωτών, να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση πετρελαίου.

Μικρή ανάκαμψη για το φυσικό αέριο - Κέρδη για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, μετά τη χθεσινή πτωτική συνεδρία, καταγράφει σήμερα μικρή ανάκαμψη με την τιμή της μεγαβατώρας στα 26.645 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά κατά 0,37% στα 4,240.60 δολάρια η ουγγιά. Ταυτόχρονα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζουν σημαντική άνοδο κατά 2,37%, με την τιμή της ουγγιάς να σκαρφαλώνει στα 62,490 δολάρια, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,87% στα 5,4008 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 14:05
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