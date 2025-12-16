Στην Εισαγγελία Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συνεργοί του: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη 18/12

Στο κατώφλι της Εισαγγελίας Πειραιά οδηγήθηκαν σήμερα 16/12 οι πέντε συλληφθέντες που κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών των τελευταίων ετών. Ο επονομαζόμενος Έλληνας Εσκομπάρ πήρε προθεσμία να αποληγηθεί την Πέμπτη 18/12.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή και στις 14:15 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από το κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η περίπτωση του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα από την Πιερία, ο οποίος φέρεται ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης. Στον συγκεκριμένο άνδρα έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», καθώς είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση ήταν ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία. Το ταξίδι του ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα και κατέληξε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε η τεράστια ποσότητα κοκαΐνης. Στη συνέχεια, το σκάφος ξεκίνησε το δρομολόγιο επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο μέχρι στιγμής τελικό προορισμό.

Η πορεία του πλοίου αναχαιτίστηκε στον Ατλαντικό, ανοικτά της Βενεζουέλας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και από το απόγευμα της Δευτέρας βρίσκεται δεμένο σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου θα γίνει η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, που εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους κοκαΐνης.

Η υπόθεση θεωρείται από τις πλέον σημαντικές διεθνώς, καθώς η ποσότητα των ναρκωτικών και η σύνθετη διαδρομή του πλοίου καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου και διεθνούς κυκλώματος διακίνησης.