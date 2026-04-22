«Τρελαμένοι» σολομοί λόγω… κοκαΐνης

Η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι ένα από τα αναγκαία και λογικά στοιχεία της εποχής μας και εξ αιτίας της αναπτύσσονται πολλές και διάφορες ερευνητικές μέθοδοι.

Μία από τις πλέον εξεζητημένες έρευνες σε αυτό το πεδίο, κατέληξε σε ορισμένα ιδιαίτερα ευρήματα. Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου λοιπόν, στο πλαίσιο μίας νέας μελέτης, εξετάστηκε η περιβαλλοντική επίπτωση των ναρκωτικών ουσιών.

Διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ορισμένοι σολομοί του Ατλαντικού ή άλλοι σε μία σουηδική λίμνη, κολυμπούσαν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, ή παρουσίαζαν μεγάλη αύξηση στην κινητικότητα και την διασπορά τους. Η αιτία; Οι μεγάλες συγκεντρώσεις υπολειμμάτων κοκαΐνης, που φαίνεται ότι έχει πλημμυρίσει λίμνες, ποτάμια και θάλασσες…