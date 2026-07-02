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Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης
Ειδήσεις
10:41 - 02 Ιουλ 2026

Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις άνδρες συνελήφθησαν την Τρίτη (30/6) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχή της Αττικής, αντιμετωπίζοντας –κατά περίπτωση– κατηγορίες για κατοχή κοκαΐνης με σκοπό τη διακίνησή της, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.  

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 28, 30 και 36 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Τρίτης αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 30χρονο και τον 36χρονο να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής.

Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ο 30χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, φέρεται να έσπρωξε έναν αστυνομικό, επιχειρώντας να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρεις συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 3.290 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις ουσίες κατείχε για λογαριασμό τόσο του 36χρονου όσο και του 28χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 3 κιλά και 290 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ, καθώς και έξι κινητά τηλέφωνα.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αντιμετωπίζοντας –κατά περίπτωση– κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή, σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Επιπλέον, σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

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