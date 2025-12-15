Κατασχέθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Ατλαντικό με τεράστια ποσότητα κοκαΐνης

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα, φέρεται να μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, η οποία φορτώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας. Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις εκκρεμούν, οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για φορτίο που ενδέχεται να αγγίζει τους επτά τόνους κοκαΐνης.

Το πλοίο εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό και εδώ και δύο ημέρες ρυμουλκείται προς τις γαλλικές ακτές, με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας. Ο τελικός προορισμός του είναι γαλλικό λιμάνι, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη καταμέτρηση των ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πέντε συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Κατερίνη, η Θήβα και η Αθήνα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και τα πέντε μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο τη στιγμή της δέσμευσής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι άτομο γνωστό στις ελληνικές διωκτικές αρχές, το οποίο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του πλοίου και συνελήφθη στην Κατερίνη.

Οι πέντε συλληφθέντες που βρίσκονται εν πλω αναμένεται να παραδοθούν στις γαλλικές Αρχές μόλις το πλοίο καταπλεύσει στο λιμάνι, μαζί με το κατασχεθέν φορτίο.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται έπειτα από πληροφορία που περιήλθε στη Δίωξη Ναρκωτικών σε συνεργασία με την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Οι Αρχές εκτιμούν ότι η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης είχε τελικό προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά.

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