Ουκρανία: Συμβιβασμός ανάγκης στη σύνοδο της ΕΕ - Πλήγμα στην αξιοπιστία των ηγετών

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποχώρησαν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ το πρωί της Παρασκευής (19/12) με μια συμφωνία χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Όμως η κρίση και η αξιοπιστία τους έχουν πληγεί. Έχοντας επιμείνει επί εβδομάδες ότι η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας ήταν η μόνη επιλογή, υπαναχώρησαν μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά τις προσπάθειες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και άλλων χωρών να ευθυγραμμίσουν το μπλοκ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ήταν μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων.

Αντ’ αυτού, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα εξασφαλίζεται από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο του προϋπολογισμού της ΕΕ, με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία να εξασφαλίζουν ουσιαστικά δικαίωμα εξαίρεσης από το σχέδιο.

Μιλώντας μετά τη σύνοδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπάθησαν να παρουσιάσουν μια αισιόδοξη εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η μόνιμη ακινητοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ήταν το «μεγάλο κέρδος» και ότι προτεραιότητά τους ήταν πάντοτε απλώς να φτάσουν χρήματα στην Ουκρανία.

Ο Μερτς παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η σύνοδος ήταν «μια πραγματική δοκιμασία για μένα» και ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά απ’ ό,τι είχε αναμένει. Παρότι τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία δίνουν στην Ευρώπη μοχλό πίεσης έναντι της Μόσχας, η αποτυχία της ΕΕ να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη για τη χρήση τους στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα γίνει δεκτή με ικανοποίηση στη Μόσχα, σε μια κρίσιμη στιγμή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Πάνω απ’ όλα, το αποτέλεσμα αποτελεί νίκη για τον Μπαρτ ντε Βέβερ, τον ικανό και διχαστικό Φλαμανδό εθνικιστή που έγινε πρωθυπουργός του Βελγίου τον Φεβρουάριο. «Η σημερινή απόφαση διασφαλίζει την εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις αγορές και το ευρώ», δήλωσε μετά τη σύνοδο, προσθέτοντας ότι δείχνει πως η φωνή των μικρών χωρών μετράει εντός της Ένωσης.

Σε ένα διπλό πλήγμα για την ΕΕ, η Ιταλία καθυστέρησε την ψηφοφορία για τη συμφωνία εμπορίου Mercosur με τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Αν και πλέον αναμένεται ψηφοφορία στις 12 Ιανουαρίου, η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας αυτή την εβδομάδα σημαίνει ότι η φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χάνουν τη σύνοδο Mercosur στη Βραζιλία αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου επρόκειτο να υπογράψουν τη συμφωνία.

Η ΕΕ επιμένει ότι πρόκειται απλώς για μια μικρή καθυστέρηση, όμως ύστερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η υπομονή των χωρών της Νότιας Αμερικής μπορεί να εξαντλείται. Παράλληλα, στέλνει ένα ανησυχητικό μήνυμα για την ικανότητα της ΕΕ να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες, σε μια περίοδο που η Ευρώπη προσπαθεί να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της δεσμούς από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Καθώς οι Βρυξέλλες αδειάζουν και οι αξιωματούχοι της ΕΕ επιστρέφουν στις πρωτεύουσές τους για την εορταστική ανάπαυλα, η Ένωση είναι αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα το 2026.