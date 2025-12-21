Συλλήψεις για κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιωάννινα

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Σάββατο (20/12), τις μεταμεσονύκτιες ώρες, αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος στον δήμο Αποκορώνων, στα Χανιά, προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για τα αντίστοιχα αδικήματα της παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, καθώς και για έκθεση.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο βράδυ, ένας ανήλικος που βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά στο εφημερεύον κέντρο υγείας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν ο 48χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και η 49χρονη κηδεμόνας του ανηλίκου.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας συνέλαβαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες 53χρονη υπεύθυνη άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου χθες ανήλικος συμμετέχοντας σε κοινωνική εκδήλωση κατανάλωσε αλκοόλ και χρειάστηκε μεταφορά στο εφημερεύον νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στην ίδια κατεύθυνση, στα Ιωάννινα, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη αργά το βράδυ, καθώς διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από δύο ανηλίκους.

Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.