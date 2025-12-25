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Tροχαίο στο Χαϊδάρι με έναν νεκρό – Συνελήφθη 17χρονος που οδηγούσε χωρίς επίβλεψη
Ειδήσεις
16:20 - 25 Δεκ 2025

Tροχαίο στο Χαϊδάρι με έναν νεκρό – Συνελήφθη 17χρονος που οδηγούσε χωρίς επίβλεψη

Reporter.gr Newsroom
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ένας 17χρονος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ανήλικος οδηγός, παρότι κατείχε άδεια οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον γονέα, όπως προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 38χρονος οδηγός της μηχανής δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Ο 17χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Παρ’ όλα αυτά, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του, καθώς και στη σύλληψη της μητέρας του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η Τροχαία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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