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Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια εις βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε
Ειδήσεις
18:20 - 27 Δεκ 2025

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια εις βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε

Reporter.gr Newsroom
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου στον Νομό Ροδόπης, όταν μία μονοκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί ένα 7χρονο παιδί της οικογένειας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία κατά της μητέρας του παιδιού για εμπρησμό από αμέλεια. Η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να αναζωπυρώσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο όπου κοιμόταν μαζί με τα δύο παιδιά της, ηλικίας 7 και 5 ετών, προσθέτοντας πετρέλαιο. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, προκάλεσε ξαφνική και έντονη ανάφλεξη στο μικρό δωμάτιο, η στέγη του οποίου ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά υλικά.

Το 7χρονο παιδί αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία, ενώ ο 5χρονος αδελφός του είχε κινητικά προβλήματα.

Ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης, διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος. Το πόρισμά του δείχνει ότι το παιδί υπέστη δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια κατέληξε από εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφάλι και άνω και κάτω άκρα.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Ο πατέρας των παιδιών νοσηλεύεται στο “Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με εγκαύματα στα κάτω άκρα, τα οποία υπέστη προσπαθώντας να απεγκλωβίσει τα παιδιά.

Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα πιθανά αίτια της πυρκαγιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/12/2025 - 18:22
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