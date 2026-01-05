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Novartis: Κατέθεσα στις ΗΠΑ και κρίθηκα αξιόπιστη, δήλωσε η Κελέση στο δικαστήριο
Ειδήσεις
15:13 - 05 Ιαν 2026

Novartis: Κατέθεσα στις ΗΠΑ και κρίθηκα αξιόπιστη, δήλωσε η Κελέση στο δικαστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας Μαρία Μαραγγέλη, κατά την απολογία της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, στη δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση Novartis παραδέχθηκε δημόσια ότι κατέθεσε στις αμερικανικές αρχές για τις πρακτικές της εταιρείας και ότι κρίθηκε αξιόπιστη από αυτές, λαμβάνοντας μάλιστα και χρηματική ανταμοιβή, 

Η κ. Μαραγγέλη, πρώην γραμματέας του τότε επικεφαλής της Novartis Ελλάς Κωνσταντίνου Φρουζή και γνωστή με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», δικάζεται μαζί με τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για τις καταθέσεις που είχαν δώσει υπό καθεστώς προστασίας σχετικά με το φερόμενο χρηματισμό πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποδείχθηκαν πρωτοδίκως, με αποτέλεσμα την καταδίκη και των δύο κατηγορουμένων με αναστολή.

Κατά τη σημερινή της απολογία, η κ. Μαραγγέλη αποκάλυψε ότι οι καταθέσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες δόθηκαν αφού είχε ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Όπως ανέφερε, αρκετούς μήνες μετά τις καταθέσεις της στην Ελλάδα, δέχθηκε επικοινωνία από την αμερικανική πρεσβεία για να συμβάλει στην έρευνα της Novartis στις ΗΠΑ. Υποστήριξε ότι αρχικά δεν της έγινε καμία αναφορά σε αμοιβή ή βραβείο, ωστόσο το 2023 ενημερώθηκε ότι της απονεμήθηκε χρηματικό ποσό, έπειτα από αξιολόγηση της αξιοπιστίας των καταθέσεών της από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Η κατηγορουμένη δήλωσε ότι αισθάνεται αδικημένη από την πρωτόδικη απόφαση, επιμένοντας πως κατέθεσε όσα βίωσε και παρατήρησε κατά την πολυετή παρουσία της στη Novartis. Τόνισε ότι, ενώ οι αμερικανικές αρχές την έκριναν αξιόπιστη, στην Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με αμφισβήτηση, παρά το γεγονός ότι καλείται επανειλημμένα να καταθέτει σε δικαστικές διαδικασίες. Όπως είπε, προσέφυγε στο Εφετείο προσδοκώντας μια δικαιότερη κρίση.

Κατά την απολογία της, επανέλαβε τους ισχυρισμούς της περί διακίνησης μετρητών για δωροδοκία πολιτικών προσώπων, επιμένοντας μάλιστα σε αναφορές για μεταφορά χρημάτων σε βαλίτσα με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου, κατά την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά. Υποστήριξε ότι είδε προσωπικά χρήματα να τοποθετούνται σε φακέλους και στη συνέχεια σε βαλίτσα, η οποία -όπως ανέφερε- επέστρεψε άδεια, με τον κ. Φρουζή να δηλώνει ότι είχαν επιτευχθεί οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Αναφερόμενη στη θέση της στη Novartis από το 2007 έως το 2018, η κ. Μαραγγέλη δήλωσε ότι αποτελούσε το «δεξί χέρι» του κ. Φρουζή. Περιέγραψε την απομάκρυνσή του από την εταιρεία το 2015 ως «βελούδινο διαζύγιο», λόγω οικονομικών ατασθαλιών που σχετίζονταν με εικονικά τιμολόγια. Όπως ανέφερε, στα τέλη του 2016 και τις αρχές του 2017, μετά από εσωτερικό έλεγχο, η Εισαγγελία Διαφθοράς προχώρησε σε κατασχέσεις υπολογιστών, ενώ οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι η εταιρεία ελέγχεται και από τις αμερικανικές αρχές.

Η ίδια περιέγραψε το δίλημμα που αντιμετώπισε όταν κλήθηκε αιφνιδιαστικά από την Εισαγγελία Διαφθοράς να καταθέσει, δηλώνοντας ότι φοβόταν να αποκαλύψει όσα γνώριζε. Όπως είπε, μετά την ενημέρωσή της για το καθεστώς προστασίας μαρτύρων, αποφάσισε να συνεργαστεί και να καταθέσει όλα όσα γνώριζε, μια απόφαση που χαρακτήρισε εκ των υστέρων ως ίσως αφελή.

Επιμένοντας ότι τα χρήματα για τις φερόμενες δωροδοκίες διακινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος, δήλωσε ότι βρισκόταν παρούσα όταν παραδίδονταν φάκελοι με μετρητά. Σε ερωτήσεις της έδρας και της εισαγγελίας για την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, απάντησε ότι τέτοιου είδους συναλλαγές δεν επιβεβαιώνονταν ποτέ μέσω email.

Η κ. Μαραγγέλη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι δέχθηκε πιέσεις για τις καταθέσεις της, επιμένοντας ότι κατέθεσε αποκλειστικά όσα έβλεπε και όσα της μετέφερε ο κ. Φρουζής. Σε ερώτηση για το γεγονός ότι στο πρακτικό συμβιβασμού της Novartis με τις αμερικανικές αρχές δεν γίνεται ρητή αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι τελικώς αποτυπώθηκε στη συμφωνία, επικαλούμενη και όρους εμπιστευτικότητας.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι.

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