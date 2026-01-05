Κομισιόν: Σε καλό δρόμο η ΕΕ για την υπογραφή συμφωνίας με τη Mercosur

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει σημειωθεί προόδος προς την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, δήλωσε τη Δευτέρα (5/1) εκπρόσωπος της Κομισιόν σύμφωνα με το Reuters.

«Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για την υπογραφή της συμφωνίας και ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο.

Σημειώνεται πως η εμπορική συμφωνία που προωθεί η ΕΕ με τις χώρες της Mercosur έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι ανησυχούν πως κάτι τέτοιο θα εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής και τα προϊόντα θα υποβαθμιστούν.

Η Mercosur είναι η Κοινή Αγορά του Νότου, ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991. Μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Η Βενεζουέλα προσχώρησε το 2012, αλλά η ιδιότητα μέλους της ανεστάλη το 2017, ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 υπεγράφη το πρωτόκολλο προσχώρησης και της Βολιβίας.