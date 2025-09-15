Βενιζέλος: Καθυστερημένη η καταδίκη των ψευδομαρτύρων Novartis - Οι ενορχηστρωτές διαφεύγουν

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση Novartis, επισημαίνοντας την καθυστερημένη καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων (ψευδομαρτύρων) και τονίζοντας την αποτυχία του δικαστικού συστήματος να ελέγξει τους βασικούς ενορχηστρωτές της σκευωρίας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο Novartis και την καταδίκη των ψευδομαρτύτων σε δήλωση του τονίζοντας: «Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Novartis είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου».