Στάρμερ: Η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας πρέπει να καθορίσουν το μέλλον της και κανείς άλλος

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (5/1) ότι στέκεται στο πλευρό της Δανίας στην υπεράσπιση της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν πρέπει να καθορίσει το μέλλον της τεράστιας αυτής περιοχής, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τη χρειάζεται για στρατιωτικούς σκοπούς.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η πρόθεση του Τραμπ να επιβλέπει τη διακυβέρνηση της πλούσιας σε πετρέλαιο χώρας της Λατινικής Αμερικής έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες στη Δανία ότι η Γροιλανδία, μια αυτόνομη δανική επικράτεια, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα. ανησυχίες στη Δανία ότι η Γροιλανδία, μια αυτόνομη δανική επικράτεια, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα.

«Η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας πρέπει να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας και κανείς άλλος», δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε σε ξεχωριστή συνέντευξη σχετικά με το ότι η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει να απειλεί τη Γροιλανδία, ο Στάρμερ απάντησε: «Στέκομαι στο πλευρό της και έχει δίκιο για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Σημειώνεται ότι ο Στάρμερ, ο οποίος έχει επιδιώξει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ και υιοθέτησε μια λιγότερο δημόσια επικριτική στάση σε σύγκριση με τους περισσότερους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο, ρωτήθηκε επίσης για την επιδρομή στη Βενεζουέλα.

Απάντησε ότι πλέον είναι στην ευθύνη των ΗΠΑ να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, ενώ η Βρετανία θα κρίνει άλλες χώρες με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ο Στάρμερ είχε δηλώσει το Σάββατο ότι δεν λυπάται που ο Νικολάς Μαδούρο δεν είναι πλέον πρόεδρος της Βενεζουέλας, αλλά επιθυμεί αυτή η αλλαγή να οδηγήσει σε μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση.