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Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά, 16χρονος συνελήφθη
Ειδήσεις
15:13 - 06 Ιαν 2026

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά, 16χρονος συνελήφθη

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες ο θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είχε φύγει το προηγούμενο βράδυ από το σπίτι του, με αποτέλεσμα οι γονείς του να δηλώσουν την εξαφάνισή του. Λίγες ώρες αργότερα, το παιδί εντοπίστηκε νεκρό με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού.

Οι πρώτες μαρτυρίες και πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία της τραγωδίας ήταν ένας καβγάς για μια κοπέλα. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ συλλέγονται καταθέσεις από φίλους και συγγενείς του θύματος.

Ένας 16χρονος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό, ενώ αναζητείται ακόμα ένας συνεργός του. Ο συλληφθείς είχε στο παρελθόν δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμούς και κατοχή ναρκωτικών.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

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