Σέρρες: Ο 16χρονος ομολόγησε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του ξυλοδαρμού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 17χρονος στις Σέρρες.

Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης (7/1) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο 16χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο.

Ο 16χρονος φέρεται να είπε ότι το θύμα είχε στείλει σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον δράστη, ο οποίος θύμωσε και προχώρησε στο έγκλημα.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από οικογένεια με πολλά προβλήματα, καθώς αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του.



Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, απασχολεί τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές και κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών, ενώ στο «ιστορικό» του περιλαμβάνονται και προσαγωγές.