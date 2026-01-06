Με μια ειδική εκπομπή στην ΕΡΤ, παρουσιάστηκαν οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, το 2026.

Οι ετοιμασίες για την Eurovision άρχισαν για την ΕΡΤ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, με την παρουσίαση των 28 υποψηφίων που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη. Μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «Sing for Greece 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό» με την Μπέτυ Μαγγίρα, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, γνωρίσαμε τους 28 υποψήφιους και πήραμε μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Εθνικό Τελικό, διεκδικώντας το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Περισσότερα στο Monopoli.gr