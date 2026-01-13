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Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα
Ειδήσεις
10:09 - 13 Ιαν 2026

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα

Reporter.gr Newsroom
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Κλειστά ή με τροποποιημένο ωράριο λειτουργούν σήμερα (13/1), σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας, του παγετού και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με απόφαση του δημάρχου, δεν λειτουργούν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) στις περιοχές Λάλα, Δίβρη, Πανόπουλο και Κουμάνι. Το μέτρο ελήφθη λόγω του έντονου ψύχους και του παγετού που επικρατεί, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές ζώνες του δήμου.

Κλειστές παραμένουν επίσης όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, στον Δήμο Αμφίπολης, με απόφαση της δημοτικής αρχής. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex.

Στον Δήμο Βιάννου, δεν λειτουργούν σήμερα:

  • το Γυμνάσιο και το Λύκειο Βιάννου,

  • το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου,

  • το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Εμπάρου,
    καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός. Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες του δήμου λειτουργούν κανονικά.

Σχολεία που ανοίγουν με καθυστέρηση

Στον Δήμο Μακρακώμης, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, ξεκινούν τη λειτουργία τους στις 09:00 π.μ. λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Στον Δήμο Αριστοτέλη, στις κοινότητες Αρναία, Στανό, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία, Στάγειρα και Στρατονίκη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί ξεκινούν μία ώρα αργότερα. Αντίστοιχη καθυστέρηση θα υπάρχει και στα δρομολόγια των μαθητικών λεωφορείων. Στις υπόλοιπες κοινότητες, η λειτουργία των σχολείων γίνεται κανονικά.

Στον Δήμο Φλώρινας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκινούν στις 09:15 π.μ., ενώ οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά.

Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμο Αμυνταίου, όπου τα σχολεία ανοίγουν στις 09:15 π.μ., λόγω παγετού και χαμηλών θερμοκρασιών, με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.

Στον Δήμο Πρεσπών, όλα τα σχολεία ξεκινούν τα μαθήματα μία ώρα αργότερα, ενώ ο παιδικός σταθμός και το ΚΔΑΠ λειτουργούν κανονικά.

Στον Δήμο Καστοριάς, τα σχολεία όλων των βαθμίδων αρχίζουν στις 09:00 π.μ., με τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς και το ΚΔΑΠ να λειτουργούν κανονικά.

Στον Δήμο Δεσκάτης, όλα τα σχολεία ξεκινούν στις 09:15 π.μ., λόγω παγετού.

Στον Δήμο Γρεβενών, όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανοίγουν μία ώρα αργότερα, βάσει των προβλέψεων της ΕΜΥ για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά.

Στον Δήμο Βελβεντού, τα σχολεία ξεκινούν στις 09:00 π.μ., ενώ ο παιδικός σταθμός λειτουργεί με το καθιερωμένο ωράριο.

Στον Δήμο Σερβίων, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρχίζουν τα μαθήματα στις 09:15 π.μ., χωρίς αλλαγή στο ωράριο των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Στον Δήμο Πολυγύρου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων ανοίγουν στις 09:00 π.μ.

Στον Δήμο Λήμνου, με απόφαση της δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες ξεκινούν σήμερα στις 09:30 π.μ., λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του αυξημένου κινδύνου παγετού. Οι γονείς θα ενημερωθούν περαιτέρω από τις διευθύνσεις των σχολείων.

Στον Δήμο Καρπενησίου, τα σχολεία στην πόλη ξεκινούν στις 09:00 π.μ., ενώ στις τοπικές κοινότητες Φουρνάς, Κλειτσού (Πλάτανος) και Στενώματος η έναρξη γίνεται στις 10:00 π.μ. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά.

Τι ισχύει για την τηλεκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολείων με απόφαση δήμων λόγω καιρικών φαινομένων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των μαθημάτων.

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