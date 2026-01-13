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Μαρινάκης: Η αστυνομία θα επιβάλλει το νόμο στα μπλόκα - Εγκάθετοι αγρότες ακύρωσαν τη συνάντηση
Πολιτική
09:50 - 13 Ιαν 2026

Μαρινάκης: Η αστυνομία θα επιβάλλει το νόμο στα μπλόκα - Εγκάθετοι αγρότες ακύρωσαν τη συνάντηση

Reporter.gr Newsroom
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Ως «κομματικά εγκάθετους» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τους αγρότες που αποφάσισαν να μην προσέλθουν τελικά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. «Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα», πρόσθεσε, ενώ είπε πως σε περίπτωση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας.

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30 χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης.

Όπως τόνισε «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

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Παράλληλα διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία-σίγουρα είναι και το ΚΚΕ-ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 09:52
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