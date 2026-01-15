ΑΣΕΠ: Απολογισμός πενταετίας και προκηρύξεις τακτικού προσωπικού για το 2026

Το ΑΣΕΠ παρουσίασε την Τετάρτη (14/1) αναλυτικά στοιχεία για το έργο και τη λειτουργία του, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο 2021-2025, καθώς και τον προγραμματισμό των προκηρύξεων που πρόκειται να εκδοθούν μέσα στο 2026. Στην παρουσίαση δόθηκε έμφαση στις διαδικασίες επιλογής για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Πανελλήνιο Γραπτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (1Γ/2025), ο οποίος επιβεβαιώνει τη μετάβαση του θεσμού σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό μοντέλο επιλογής προσωπικού στο δημόσιο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της περιόδου 2021-2025, που καταγράφουν σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας της Αρχής και μείωση του μέσου χρόνου έκδοσης αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο μέσος χρόνος έκδοσης αποτελεσμάτων προκηρύξεων μειώθηκε από 19,6 σε 12 μήνες την τελευταία τριετία, παρά την ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων που διαχειρίστηκε το ΑΣΕΠ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις αναπληρώσεις της περιόδου 2021-2025, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες λόγω των υψηλών ποσοστών άρνησης διορισμού.

Παρουσιάστηκε επίσης η εξέλιξη των διαδικασιών επιλογής οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων του άρθρου 8 του ν. 5062/2023 (Ομάδα Α – εκτός Υπεραρχών). Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν διαδικασίες για 13 Υπουργεία και 29 φορείς/υπηρεσίες, που αφορούσαν 53 θέσεις, με συμμετοχή 347 υποψηφίων. Στον τομέα της Υγείας, για τις διαδικασίες επιλογής Οργάνων Διοίκησης Νομικών Προσώπων του άρθρου 8 (Ομάδα Γ), τονίστηκε ότι το 2024 ολοκληρώθηκαν οι επιλογές Διοικητών και Υποδιοικητών Υγειονομικών Περιφερειών, που αφορούσαν 7 ΥΠΕ και 21 θέσεις με 230 υποψηφίους. Κατά τη διετία 2024-2025 υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τις θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων των ανωτέρω ΥΠΕ, για συνολικά 149 θέσεις και 1.048 υποψηφίους.

Σχετικά με τον προγραμματισμό νέων προκηρύξεων τακτικού προσωπικού, παρουσιάστηκαν οι προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

510 θέσεις μόνιμου και ΙΔΟΧ προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

1.696 θέσεις μόνιμου και ΙΔΟΧ προσωπικού στο ίδιο νοσοκομείο (Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

1.600 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και ΙΔΟΧ στο ίδιο νοσοκομείο (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Προκηρύξεις για υποψήφιους εκπαιδευτικούς ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79 και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

1.800 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ με ποσοστό αναπηρίας ≥50%

1.700 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΟΧ κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2.500 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΟΧ κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός προκηρύξεων Β΄ Σταδίου από τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (1Γ/2025), που περιλαμβάνει:

2.700 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων

περίπου 3.500 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων

90 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με ΙΔΑΧ

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2025 οφείλονται σε νομικούς, επιχειρησιακούς και οργανωτικούς παράγοντες, καθώς και στον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των μελών και εργαζομένων της Αρχής. Τόνισε ότι ο θετικός απολογισμός αφορά όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία, όπως η διεξαγωγή τριών ηλεκτρονικών διαγωνισμών φιλικών προς τους υποψηφίους και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ υπογράμμισε ότι, παρά τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης και την απροθυμία υψηλού ποσοστού διοριστέων, η Αρχή θα συνεχίσει να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσω των προσλήψεων και της διεύρυνσης του ρόλου της στην αξιολόγηση προσωπικού.

Στη συνάντηση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρευρέθηκαν επίσης οι προϊσταμένες των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καλλιόπη Στάγκα, και Επιλογής Προσωπικού, Δέσποινα Σιμιτζόγλου, καθώς και η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Νίνα Τρυφωνοπούλου.