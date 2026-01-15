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ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικυρώθηκε για πρώτη φορά ποινική διαπραγμάτευση – Επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν €165.000
Ειδήσεις
14:28 - 15 Ιαν 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικυρώθηκε για πρώτη φορά ποινική διαπραγμάτευση – Επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν €165.000

Reporter.gr Newsroom
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Την Πέμπτη (15/1), για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και επικυρώθηκε δικαστικά ο θεσμός της ποινικής διαπραγμάτευσης σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση αντίστοιχων υποθέσεων.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση αφορά 32 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα, που κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομα περισσότερα από 250.000 ευρώ από τον Οργανισμό, κατά την τριετία 2016-2018.

Τα αδικήματα

Πρόκειται για επτά κατηγορούμενους σε δικογραφία συνολικά 32 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι προσήλθαν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εισέπραξαν από τον Οργανισμό ποσά που υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ την τριετία 2016-2018.

Τα αδικήματα που καταλογίζονται στους κατηγορουμένους αφορούν, κατά περίπτωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.

Αίτημα για ποινική διαπραγμάτευση

Στο δικαστήριο, σήμερα, οι επτά από τους 32 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι αγρότες, υπέβαλαν αίτημα να χωριστεί η δίκη για αυτούς προκειμένου να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση. Το αίτημά τους εστιάστηκε στο γεγονός ότι έχουν αποδεχθεί την κατηγορία και ήδη έχουν επιστρέψει το ποσό των 165.000 ευρώ που εισέπραξαν.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους και, πράγματι, διαχώρισε τη δικογραφία ως προς αυτούς. Έτσι επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης προχωρώντας σε καταδίκη τους με μειωμένες ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε ποινές από 2 χρόνια και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, διατάχθηκε η δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός εκ των επτά αγροτών, ενώ αποφασίστηκε η αποδέσμευση των λογαριασμών των υπολοίπων, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους.

Τον Φεβρουάριο η συνέχεια

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Φεβρουαρίου, διακοπή που δόθηκε καθώς πέντε εκ των 25 δεν είχαν συνήγορο υπεράσπισης και το δικαστήριο προχώρησε σε διορισμό συνηγόρων αυτεπάγγελτα, από τον κατάλογο Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ.

Σημειώνεται πως η πλειονότητα των κατηγορούμενων αρνείται τις κατηγορίες και βάλλει κατά του κατηγορητηρίου θεωρώντας ότι είναι αόριστο.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε από την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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