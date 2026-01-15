Αττική: Νέες κινητές δομές για τη διαχείριση των εξαρτήσεων

Νέο πλέγμα δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων δρομολογείται στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο πρότασης του ΕΟΠΑΕ που εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 8.171.887,48 ευρώ και αφορά την ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών, οι οποίες εστιάζουν τόσο στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών, όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, μέσα στο 2026 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι εξής δομές:

Δύο Κινητές Μονάδες Μεθαδόνης , οι οποίες θα απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα με χαμηλό κίνητρο απεξάρτησης. Οι μονάδες θα παρέχουν θεραπεία υποκατάστασης σε χαμηλότερη δοσολογία, περιορίζοντας τη συχνότητα των ημερήσιων δόσεων και μειώνοντας σημαντικά τις επιπτώσεις της χρήσης. Για πρώτη φορά, προσφέρεται υπηρεσία χαμηλού ουδού με άμεση πρόσβαση στο πεδίο, διασφαλίζοντας καθολική κάλυψη σε όλη την Αττική.

Τρεις Κινητοί Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) , οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της Περιφέρειας, παρέχοντας τη δυνατότητα ασφαλέστερης χρήσης – είτε ενέσιμης είτε μέσω καπνίσματος – σε ελεγχόμενο και μη στιγματιστικό περιβάλλον. Η λειτουργία τους θα γίνεται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, με αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά υπερδοσολογίας.

Δύο Κινητές Μονάδες Φροντίδας , που θα κινούνται στα σημεία όπου συγκεντρώνονται ενεργοί χρήστες, με στόχο την παροχή άμεσης πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης. Οι υπηρεσίες θα απευθύνονται σε άτομα που βιώνουν ακραία ευαλωτότητα, όπως αστεγία ή κοινωνικό αποκλεισμό, και θα περιλαμβάνουν δυνατότητες προσωπικής υγιεινής (ντους), καθώς και παροχή καθαρού ρουχισμού μέσω εξοπλισμένων πλυντηρίων και στεγνωτηρίων.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης (ΥΥΚΕ) Αττικής, οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα. Οι υπηρεσίες αυτές θα επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών και εμποδίων – είτε ως συνέπειες της χρήσης ουσιών είτε ανεξάρτητα από αυτή – ενισχύοντας τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα των ωφελούμενων για ενεργή και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι οι νέες δομές θα στελεχωθούν από διεπιστημονικές ομάδες, με τη δημιουργία 98 νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό στον κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.