Επίσκεψη Κάρνεϊ στο Πεκίνο: Βήματα επαναπροσέγγισης στις σχέσεις Καναδά–Κίνας

Σε συνάντηση με τον πρόεδρο της κινεζικής Βουλής, Ζάο Λετζί, ο Κάρνεϊ τόνισε ότι η ταχεία πρόοδος των διμερών σχέσεων δημιουργεί το πλαίσιο για στρατηγική συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι ανθρώπινες ανταλλαγές, η πολυμέρεια και η ασφάλεια. Η επαναπροσέγγιση ακολουθεί μια περίοδο έντασης επί πρωθυπουργίας Τζάστιν Τριντό και ενισχύεται από την ανάγκη του Καναδά να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές του μετά τους αμερικανικούς δασμούς και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα. Η Κίνα είχε απαντήσει με αντίποινα ύψους 2,6 δισ. δολαρίων σε καναδικά αγροτικά προϊόντα, οδηγώντας σε πτώση 10,4% των κινεζικών εισαγωγών από τον Καναδά το 2025. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ υπεγράφη οδικός χάρτης εμπορικής συνεργασίας που προβλέπει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και αμοιβαίες επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, μεταποίηση και φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ουρανίου.