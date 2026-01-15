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ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί σε ενότητα και προοδευτική αντεπίθεση κατά της ΝΔ
Πολιτική
17:12 - 15 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί σε ενότητα και προοδευτική αντεπίθεση κατά της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Με σαφείς αιχμές προς κάθε κατεύθυνση και έντονο πολιτικό τόνο ξεκίνησε το 2026 για τον ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας, σε μια συγκυρία αυξημένης ρευστότητας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έστειλε μηνύματα τόσο προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και προς δυνάμεις εντός και εκτός του προοδευτικού τόξου, θέτοντας ως κεντρικό διακύβευμα τη συγκρότηση ενός ισχυρού, ενιαίου προοδευτικού πόλου εξουσίας.

Από το βήμα της συνεδρίασης, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «η καταστροφική κυβέρνηση της δεξιάς πρέπει να φύγει» και ότι η χώρα χρειάζεται «μια προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει ξανά την ελπίδα, την αισιοδοξία και την προκοπή». Τόνισε πως η συγκυρία δεν επιτρέπει «μικροκομματικές αυταρέσκειες και προσωπικές στρατηγικές», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επενδύουν στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη για άμεση κινητοποίηση του προοδευτικού χώρου. «Η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει «καθαρή και ειλικρινή πρόταση συνεργασίας» προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, «χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να μας ενδιαφέρουν καρέκλες και οφίτσια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το 2026 «χρονιά μεγάλων αποφάσεων», επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές αλλαγές δεν έρχονται «ούτε με ευχές ούτε με ευχολόγια». Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική τόσο στην ανακύκλωση, όπως είπε, «δεξιών και ακροδεξιών συνταγών», όσο και σε μορφές αντιπολιτικής και στείρας αντίδρασης που δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο για το εισόδημα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και τη σύγκρουση με το οικονομικό κατεστημένο. Με τις αναφορές αυτές «φωτογράφησε» ευθέως το λεγόμενο «κόμμα Καρυστιανού», τονίζοντας ότι τέτοιες λογικές δεν προσφέρουν προοδευτική διέξοδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη σαφούς ιδεολογικής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. «Η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική», ανέφερε, απορρίπτοντας την άποψη ότι «όλοι είναι ίδιοι» ή ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση φέρουν τις ίδιες ευθύνες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι», ούτε οι πολιτικές της Δεξιάς με εκείνες της προοδευτικής παράταξης, υπενθυμίζοντας τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την έξοδο από τα μνημόνια και αντιπαραβάλλοντάς τα με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος προειδοποίησε ότι η απουσία ευρύτερης συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο θα αφήσει πολιτικό κενό, το οποίο –όπως είπε– «θα καλύψουν άλλες δυνάμεις», καλώντας όλα τα κόμματα και τις κινήσεις της προοδευτικής παράταξης να αναλάβουν τις «ιστορικές τους ευθύνες». Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παλιές ή νέες διαχωριστικές γραμμές, εγωισμούς και αδιέξοδες στρατηγικές.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό του 2025, ανέφερε ότι οι πιο θετικές στιγμές της προηγούμενης χρονιάς ήταν εκείνες των κοινοβουλευτικών συνεργασιών και των κοινών πρωτοβουλιών διαλόγου. Υπενθύμισε τις προτάσεις συμπόρευσης προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, αλλά και τις πρωτοβουλίες διαλόγου που αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα από πολιτικά ινστιτούτα, ομάδες και προσωπικότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε ειδική μνεία σε προγραμματικές παρεμβάσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, όπως αυτές της Λούκας Κατσέλη και του Νίκου Κοτζιά, καθώς και στις πρωτοβουλίες της πολιτικής οικολογίας και του Κόσμος, με τον Πέτρο Κόκκαλη. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «σαφέστατα σημαντικός» στην προσπάθεια συγκρότησης μιας ενωτικής προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης είναι και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να επενδύσει σε μια ευρύτερη πολιτική σύνθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

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