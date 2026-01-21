Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα λόγω της κακοκαιρίας

Στους δύο έχουν ανέβει οι νεκροί από την κακοκαιρία που πλήττει όλη τη χώρα σήμερα, Τετάρτη (21/1).

Πέρα από τον άνδρα που έχασε τη ζωή του στο Άστρος, ανακοινώθηκε σήμερα το βράδυ πως πέθανε και μία γυναίκα στη Γλυφάδα όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και παρέσυρε και την ίδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και όταν έφτασε η Πυροσβεστική την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

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