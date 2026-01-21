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Ποτάμια οι δρόμοι της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας – Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Μετρό και Τραμ
Ειδήσεις
20:56 - 21 Ιαν 2026

Ποτάμια οι δρόμοι της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας – Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Μετρό και Τραμ

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Αττική, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ την ίδια στιγμή δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έχουν τροποποιηθεί.  

Πλημμυρισμένοι είναι οι δρόμοι στην Άνω Γλυφάδα, με τους οδηγούς να δυσκολεύονται και τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, καθώς μετά τις 17:00 η ένταση της βροχής αυξήθηκε.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αττικής.

{https://x.com/ForecastGreece/status/2014031642780746217}

Μέχρι στιγμής, μάλιστα, σε πολλές περιοχές της Αττικής έχουν πέσει μέχρι και 80 χιλιοστά νερό, ποσότητα που είναι υπερδιπλάσια του νερού που υπό κανονικές συνθήκες πέφτει μέσα σε έναν μήνα, όπως εξήγησε λίγο νωρίτερα ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Στο μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm)

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 50 κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, έχει δεχτεί και πάνω από 25 κλήσεις για κοπή δέντρων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε περιοχές του Πειραιά, όπως το Πέραμα και το Κερατσίνι, όπου «άνοιξαν οι ουρανοί» με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι.

Πιο αναλυτικά, η επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας στο Νέο Ικόνιο και συγκεκριμένα στη συμβολή της Δημοκρατίας με τη Γρηγορίου Λαμπράκη καθώς από τον όγκο βροχής έχει δημιουργηθεί ένα σιντριβάνι στον δρόμο, ο οποίος έχει πλημμυρίσει

Φούσκωσε ο Ιλισός και ο Ποδονίφτης

Οι εντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη άνοδο της στάθμης ρεμάτων και ποταμών, με τον Ιλισό να βρίσκεται σε οριακό σημείο, ενώ την ίδια ώρα, στο ρέμα του Ποδονίφτη, τα νερά «φούσκωσαν» επικίνδυνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χειμάρρου σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

Σημειώνεται ότι ο Ποδονίφτης είναι ένας ιστορικός χείμαρρος της Αττικής με αφετηρία τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι μεγάλη: κατέρχεται από το Πάτημα Χαλανδρίου και τη Φιλοθέη, συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Καλογρέζα, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας μάλιστα φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Σήμερα, λειτουργώντας ως βασικός αγωγός εκτόνωσης, ο Ποδονίφτης συγκεντρώνει τα βρόχινα ύδατα μαζί με ρέματα από τις Αχαρνές, οδηγώντας τα στον Κηφισό ποταμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfugyv3wxipl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfug2kim50p5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προβλήματα στις συγκοινωνίες

Σημαντικά προβλήματα στις συγκοινωνίες προκάλεσαν οι έντονες καιρικές συνθήκες, οδηγώντας τη ΣΤΑΣΥ σε αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό πραγματοποιείται μόνο σε δύο τμήματα, Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος. Η διακοπή στο ενδιάμεσο τμήμα οφείλεται σε εισροή υδάτων στη γραμμή, στην περιοχή μεταξύ των σταθμών Φάληρο και Μοσχάτο. Ως αποτέλεσμα, οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη Γραμμή 7 του Τραμ, που συνδέει το Ασκληπιείο Βούλας με την Αγία Τριάδα Πειραιά. Η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται μόνο στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuhiqb7l62p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ συνιστάται στους επιβάτες να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικά μέσα, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfugdb1e0u5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην Αττική.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου
  • Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά
  • Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου
  • Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων
  • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά
  • Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 21:06
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