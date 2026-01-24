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Kρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας: Oι προαγωγές και οι αποστρατείες
Ειδήσεις
12:15 - 24 Ιαν 2026

Kρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας: Oι προαγωγές και οι αποστρατείες

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των ανώτατων αξιωματικών.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, υπό την προεδρία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, συνεδρίασε και έλαβε αποφάσεις για την προαγωγή, τη διατήρηση και την αποστρατεία συνολικά 27 Υποστρατήγων Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων (25 Γενικών Καθηκόντων και 2 Ειδικών Καθηκόντων).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων:

Ιωάννη Σκούρα

Νικόλαο Σπυριδάκη

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Μαρίνο Σταγάκη

Πέτρο Παυλόπουλο

Ηλία Αξιοτόπουλο

Σωτήριο Νικολακόπουλο

Φώτιο Ντουίτση

Γεώργιο Τζήμα

Σπυρίδωνα Λάσκο

Λουκά Θάνο

Μιχαήλ Σεβδυνίδη

Θεόδωρο Τσάτσαρη

Αθανάσιο Κάμπρα

Γεώργιο Μιχαηλίδη

Γεώργιο Δούκη

Παναγιώτη Δημακαρέα

Λάμπρο Κατσαντώνη

Ιωάννη Σταυρακάκη

Ιωάννη Λιανουδάκη

Ηλία Βαζούρα

Χρήστο Παπαφιλίππου

Κωνσταντίνο Κακούση

Μιχαήλ Λάγιο (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Έκρινε, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

Ευάγγελο Μανώλη

Νικόλαο Μανώλη

Σωτήριο Κυπράκη

Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

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